La mairie appelle à la plus grande vigilance. L’épidémie de dengue se propage désormais à tous les quartiers de la capitale, Rivière-Salée, Magenta et Faubourg-Blanchot étant néanmoins les plus impactés. Trois types de dengue sont en circulation dont le virus de type 2 contre lequel les Calédoniens ne sont plus immunisés, ainsi que le Zika et le chikungunya. Il est par ailleurs inquiétant de savoir que les moustiques sont devenus résistants aux adulticides utilisés jusqu’ici (50 % de mortalité avec la deltaméthrine).

Face à cette situation, la mairie de Nouméa adapte sa stratégie de lutte en remplaçant les épandages d’insecticide chimique par la pulvérisation de larvicide biologique (BTI) s’attaquant aux larves et sans impact sur l’homme, les écosystèmes ou les animaux (lire notre édition du 3 février). Les épandages seront effectués à partir d’un canon à jet orientable placé sur un véhicule qui agira dans un rayon de 30 mètres. La ville renforce aussi ses équipes d’intervention avec 10 nouveaux techniciens et tous les agents municipaux sont mobilisés. Il est clairement demandé aux Nouméens de ne plus « banaliser la maladie » qui est mortelle, d’agir pour traiter les endroits inaccessibles (gouttières notamment ou zones trop éloignées de la pulvérisation), de supprimer les eaux stagnantes et de se protéger pour éviter de contaminer les autres.