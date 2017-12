Depuis le 16 décembre, la Fête de la lumière anime la place des Cocotiers jusqu’à 23 h 30. Chaque soir, les visiteurs sont nombreux à venir profiter de ce spectacle peu habituel sur le territoire.

Ces derniers temps, la place des Cocotiers est étonnamment fréquentée à la nuit tombée. Il faut dire que le spectacle proposé par la mairie de Nouméa sur la place des Cocotiers est plutôt inhabituel. Si chaque année la place est habillée de lumières, le dispositif est particulièrement important cette année. C’est la société Oceania qui a été chargée de sa mise en place.

En plus de l’illumination des arbres et des massifs, les bâtiments sont aussi mis en valeur grâce à des projections lumineuses. Un mapping sur l’hôtel de ville permet aux visiteurs d’être projetés sur l’une des façades.

L’inauguration, samedi dernier, a donné lieu à un véritable raz-de-marée. Plusieurs milliers de personnes étaient au rendez-vous. La Fête de la lumière est à découvrir jusqu’au 27 décembre sur la place des Cocotiers, de 19 heures à 23 h 30.

Le père Noël est attendu le dimanche 24 décembre à 19 heures. Il arrivera à la fontaine Céleste pour recevoir les clefs de la ville par Sonia Lagarde, maire de la ville. Cette année, il ira saluer les enfants à la fontaine, mais aussi sur la place de la Marne.

Comme chaque année, la mairie de Nouméa donnera un feu d’artifice. Il sera envoyé de l’îlot artificiel de Sainte-Marie, le lundi 1er janvier à 20 heures. Le stationnement sera interdit le long de la VDE, entre les ronds-points de l’Eau vive et de la Rocade à partir de 16 heures. La circulation sera coupée à partir de 18 heures. Des aires de stationnement éclairées et sécurisées ont été prévues au niveau du terrain municipal à côté du supermarché Champion N’Géa. Le parking de Géant Sainte-Marie pourra également accueillir des véhicules. Un terrain municipal à l’angle des rues René Milliard et Charleroi pourra contenir 450 voitures. Un parking est enfin réservé aux personnes à mobilité réduite (avec carte) au niveau de l’angle de la rue Charleroi et de la VDE. Le plan d’eau sera par ailleurs fermé à la navigation jusqu’à la levée du dispositif.

————————————————

Les spectacles du kiosque à musique

Il reste encore quelques spectacles avant la fin des féeries de Noël. Le Noël des fées sera joué le samedi 23 décembre, à 19 h 30. Le père Noël a perdu son cristal magique qui lui permet de rester le père Noël et sans lequel il redeviendrait un être humain normal. Les fées violonistes vont l’aider à retrouver son cristal. Un spectacle de mime sera également présenté le 22 décembre à 18 heures. La compagnie Sivouplait, qui arrive directement du Japon, propose des spectacles visuels, entre mime et humour. Ce spectacle est l’histoire d’un homme et d’une femme qui vivent une douce histoire d’amour où la candeur le dispute à la trivialité des situations. Avec eux, le quotidien revêt un caractère loufoque où tout vire à l’improbable.

————————————————

Les petits trains de Noël

Venez découvrir la magie de Noël ainsi que les illuminations de la ville de Nouméa à l’occasion d’une balade en petit train ! Réservez dès maintenant vos places sur www.lyvai.com/activite/petit-train/

Du 18 au 23 décembre, faré du quai Ferry