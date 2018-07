Comme prévu dans son plan quinquennal de sécurité routière, le gouvernement a fixé les caractéristiques techniques et conditions de pose pour les plaques d’immatriculation et les conducteurs auront jusqu’au 8 mars 2019 pour se mettre aux normes. Dans le détail, le numéro d’immatriculation doit être reproduit en caractères de type « bâton noir non rétroréfléchissant, sur fond rétroréfléchissant blanc ». Cette normalisation était réclamée depuis longtemps par la direction de la sécurité publique pour améliorer la visibilité et la lisibilité des plaques lors des contrôles routiers et des recherches de véhicules volés par le dispositif intelligent Lapi. 200 000 véhicules sont concernés, soit l’ensemble du parc roulant. Les quads et voiturettes devront désormais être équipés à l’avant et à l’arrière. Les plaques peuvent être achetées dans les centres auto, de révision et les commerces de signalétique, avec un prix compris entre 5 000 et 7 000 F pour les deux plaques, pose comprise. Les contrevenants risqueront une amende de 15 000 francs.