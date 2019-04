«Il n’y aura pas de liste unitaire des non- indépendantistes dans le Nord ! » C’est ainsi que Wilfried Weiss a entériné la position des élus loyalistes après les incessants communiqués de Calédonie ensemble appelant le maire de Koumac et Alcide Ponga à se positionner sur la proposition du parti de Philippe Gomès : une liste commune, mais aux conditions de Calédonie ensemble, c’est-à-dire en ne donnant qu’une seule place sur les cinq premiers de liste et encore la dernière.

On se doute bien qu’avec de tels « arrangements » les loyalistes ne pouvaient s’associer, d’autant que l’on ne sait toujours pas ce que compte faire réellement Calédonie ensemble avec Paul Néaoutyine. Le maire de Koumac déplore que les discussions avec Calédonie ensemble n’aient pas pu aboutir, mais refuse de porter la culpabilité de la désunion.

Roby Courtot rejoint l’UC