Les deux élus qui ont quitté Calédonie ensemble n mai et siégeaient, depuis, sans étiquette au Congrès et à la province Sud, pour Nicolas Metzdorf, et uniquement à la Province Sud, pour Nina Julié, ont lancé officiellement cette semaine Générations NC.

Plus qu’un parti, il s’agit comme l’ont indiqué les représentants « d’une mouvance politique, non indépendantiste et anti-communautariste » et qui « s’attachera à défendre l’identité calédonienne ».

Plusieurs anciens membres de Calédonie ensemble font partie des rangs de Générations NC, un mouvement qui devrait s’étoffer ces prochains jours avec la création de comités locaux autour de la Calédonie et qui a la volonté de « travailler dans l’intérêt du pays sur le plan économique et environnemental » principalement.