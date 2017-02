Même si les « bonnes idées » ont été conservées, en un an, ses nouveaux dirigeants, Laurent Le Brun, directeur général, et Jérémie Gandin, se sont attelés à instaurer des bases solides pour cette « autre télévision » pays. Ils ont embauché, formé leurs recrues, instauré des programmes solides, étayé leur palette de documentaires et professionnalisé leur tranche d’information. La chaîne a progressivement pris en maturité, entamé un virage stratégique et éditorial et le public a répondu présent. NCTV peut se réjouir d’une part d’audience cumulée de 10,3 % du lundi au vendredi en 2016, contre 6 % en 2015 (NDLR : Sur 19 chaînes – Médiamétrie 2016). Elle compte aussi 32 000 abonnés Facebook, soit 10 fois plus qu’il y a un an, et 731 abonnés Twitter.

La toute jeune chaîne veut déjà faire peau neuve. Ou plutôt, trois ans après sa création, « retrouver son esprit initial », quelque peu chahuté lors de sa création. Mais quelle est donc cette identité à laquelle elle pense ? « Une chaîne de service public, une chaîne qui ne ressemble pas aux autres, qui ressemble au pays, faite ici, par et pour tous les Calédoniens », qu’ils soient « du Nord, du Sud et des Îles » commente Jérémie Gandin, directeur éditorial.

Jérémie Gandin et Laurent Le Brun

Montée en puissance

Pour cette prérentrée, l’objectif est donc de continuer dans cette voie porteuse en mettant davantage encore l’accent sur ce qui fait la réussite de la chaîne : sa proximité avec la population, sa présence sur le terrain, ses émissions de découverte. NCTV entend fidéliser ses téléspectateurs en soirée avec une grille enrichie, plus lisible et constante avec des rendez-vous 7 jours sur 7. Le suivi de l’actualité, d’abord, va prendre une place grandissante. Les journaux d’information seront désormais présentés cinq soirs par semaine, contre quatre précédemment.

Le journal débutera à 18 h du lundi au vendredi, suivi d’une rediffusion ou d’un journal mis à jour selon l’actualité à 19 h puis à 20 h, avec, à la présentation toujours, Élise Hnangan ou Jaimie Waïmo, et Falai Huedro durant les vacances scolaires. L’information du week-end sera, quant à elle, résumée dans NCTV Hebdo à 19 h les samedi et dimanche.

Chaque soir, les Calédoniens pourront également profiter d’émissions ou de magazines. Les magazines de la rédaction sont proposés chaque jour du lundi au jeudi à 20 h 30 : NCTV au cœur, le lundi (une émission thématique sur l’agriculture, les sciences, la politique et, nouveauté, sur l’économie qui se fera avec un studio mobile installé sur le terrain), le magazine Weari, le mardi, le mag Les Coulisses, le mercredi, et Entre Terre et Mer, le jeudi. Le vendredi sera consacré à la diffusion d’un documentaire du Festival international du cinéma des peuples, Ânûû-rû âboro (21 h).

Et, c’est une autre nouveauté, des productions inédites seront aussi à retrouver le week-end : un magazine (Entre Terre et Mer, Les Coulisses ou Weari) tous les samedis à 19 h 20, et NCTV au cœur tous les dimanches à la même heure. Dans la foulée, chaque dimanche soir à 20 h 30, Aurélie Neaoutyine et René Boutin présenteront un nouveau documentaire du festival Ânûû-rû âboro .

Les spectacles et les conférences auront toujours une place de choix comme les directs sportifs, promet la chaîne. Les efforts seront par ailleurs poursuivis sur le digital pour offrir plus de contenus au public notamment sur Facebook et YouTube.

Lou Lurde et Cédric Tyea, pour Wéari

« NCTV », trop institutionnel

L’événement de cette année est néanmoins annoncé pour le mois d’avril, lorsque la télé révélera son nouveau nom, sa nouvelle identité. Une décision qui peut paraître surprenante alors qu’NCTV semblait bien fonctionner… mais qui est « tout à fait logique », selon Jérémie Gandin. « NCTV était un titre de travail, ça n’a jamais été le nom définitif et il aurait en fait dû être changé bien avant », ajoute-t-il, sans compter que le sigle avait « une connotation institutionnelle », ce qui, dit-il, ne « correspond pas à la ligne éditoriale » que s’est fixée la télé ; et que « beaucoup de gens confondent encore NCTV et NC1ère » alors que la jeune chaîne ambitionne d’être « résolument différente ».