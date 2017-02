En télévision, la tranche info est, là aussi, enrichie. Elle se décline désormais en deux parties : entre 19 h et 19 h 20 les téléspectateurs auront un combiné d’information locale (faits du jour), nationale et internationale avec une édition de France Info. Puis, de 19 h 30 à 19 h 55, une session sera entièrement consacrée à l’actualité locale et régionale (module Outre-mer) intégrant des micros-trottoirs sur des questions de société (Au cœur du pays), des rubriques (patrimoine, culture, sport) et un feuilleton (immersion dans un environnement professionnel local par exemple). Le JT du week-end fait également peau neuve dans son approche éditoriale avec, le samedi, l’actualité du Pacifique, un dossier de société et l’hebdo de la semaine. Puis, le dimanche, un « face à face » de 10 minutes entre des personnalités du monde culturel, associatif, syndical ou politique. Une rubrique patrimoine et sportive viendra clore la semaine. Chaque dernier jeudi du mois, nous retrouverons l’émission Sans détours présentée par Alexandre Rosada.

Enfin, NC 1ère n’oublie pas les magasines et documentaires en gardant ses précieux atouts comme Itinéraires (mardi à 20 h), Terre de mémoire (mardi à 21 h), Le Mag des sports (lundi à 20 h) mais aussi Ma Terre pour demain (dimanche à 18 h 45), Vues sur mer ou Xport (dimanche à 11 h). La chaîne dit viser 50 % de documentaires tournés localement.

Convergence

« Le web va continuer à monter en puissance », promet à son tour Gonzague de La Bourdonnaye, responsable du projet numérique. Au programme toujours, le fil info en continu alimenté par des journalistes déployés sur le territoire, les replays et podcasts et surtout l’appui aux nouvelles émissions émission TV et radio, comme #Le lien.

La convergence des antennes est plus que jamais une réalité. Et, à titre d’exemple, comme elle le faisait déjà pour ses JT, la rédaction de NC 1ère propose maintenant un nouveau rendez-vous politique hebdomadaire en direct sur toutes ses antennes TV, radio et web : Direct politique avec en plateau une personnalité face à un journaliste (Angélique Souche ou Valérie Jauneau) et l’intervention des internautes en amont et pendant l’émission via les réseaux sociaux. Le rapprochement des rédactions est également en discussion pour l’avenir…

