Près de 200 passagers ont péri dans le naufrage d’un navire en bois dans le lac Toba, destination touristique populaire de l’île de Sumatra. La liaison devait durer une quarantaine de minutes, mais le bateau, qui transportait quatre fois sa charge autorisée, n’a pas tenu dans les hautes vagues et les vents violents. Le trajet aurait été effectué illégalement, sans billets ni liste de passagers, ce qui a compliqué les recherches et les identifications. Seuls quelques corps ont été récupérés. Le capitaine du bateau et deux membres d’équipage ont été placés en garde à vue. Les accidents maritimes sont fréquents dans l’archipel où les normes de sécurité des bateaux sont peu respectées.

© Reuters/Beawiharta Beawih