La Fédération des fonctionnaires a tenu un mouvement de grève en début de semaine. Devant le Congrès, entre 250 et 300 personnes ont manifesté en cette période de pré-campagne électorale pour la préservation du pouvoir d’achat dans la fonction publique, contre la détérioration des conditions de travail et du service au public conséquents à la rigueur budgétaire. Au boulevard Vauban, L’avenir en confiance et Calédonie ensemble se sont engagés par écrit à maintenir le pouvoir d’achat des fonctionnaires.

Mercredi, c’était au tour d’une intersyndicale « Fonction publique » regroupant l’Usoenc, l’USTKE, FO et la Cogetra de se mobiliser alors que le Congrès se penchait sur les textes de la réforme de la fonction publique soutenue par la Fédération des fonctionnaires et la CFE-CGC, mais pas par l’intersyndicale des syndicats minoritaires qui estiment ne pas avoir été écoutés. Vendredi matin, Force ouvrière et l’USTKE annoncent une grande marche pour « sauver les retraites à 60 ans » alors que d’autres semblent résolus à augmenter l’âge de départ pour sauver cette fois le régime de retraite Cafat.