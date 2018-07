La France a poussé un grand ouf de soulagement à la fin du match devant des Belges qui n’ont cessé d’attaquer. Les Bleus ont su faire corps pendant 90 minutes pour ne pas céder, ne rien lâcher et il faut le reconnaître, face à la meilleure attaque de la compétition. Après une première période difficile où ils ont su tenir bon, c’est en resserrant bloc et en s’adaptant au jeu de leurs adversaires dans toutes les phases du match qu’ils l’emportent. Une belle récompense pour l’équipe de Didier Deschamps, qui a su en tacticien diriger ses hommes dans cette rencontre. Des Bleus qui en six matchs disputés depuis le début de la compétition en ont terminé quatre sans prendre un but. Côté joueurs, on retiendra bien évidemment la prestation de Hugo Lloris, qui dans ses cages a su repousser les tirs belges, un axe central Varane-Umtiti, impressionnant, et même s’il n’a pas marqué, un Mbappé qui a fait très mal aux Diables rouges, les obligeant à l’encercler en permanence.

Après la joie, la finale

Les joueurs de l’équipe de France ont quitté le terrain le sourire aux lèvres, point d’éclatement de joie, ils ont gardé leur émotion pour le vestiaire. Une émotion contenue, car pour eux, le match qui comptera sera le prochain. Selon l’AFP, Olivier Giroud a déclaré : « Je ne sais pas si j’arrive à réaliser. C’est un rêve d’enfant. On a un groupe exceptionnel, on regarde tous vers l’avant. Mais c’est à la finale qu’il faut penser. » Même son de cloche pour Samuel Umtiti : « Vu qu’on enchaîne, on ne réalise pas que c’était une demie. Il reste encore un match pour faire quelque chose de très grand ». « On ressent de la joie, de la fierté », a déclaré le discret N’Golo Kanté. « On voulait atteindre cette finale, maintenant il faut se concentrer sur ce dernier match. Le plus important, ça sera la victoire finale, c’est ça qu’il faudra ». Kylian Mbappé s’est dit de son côté : « super fier. Maintenant il nous reste un match. On va tout donner. Gagner une Coupe du monde à 19 ans, ça aurait de la gueule ? Même à 40 ans, ça a toujours de la gueule. » Enfin Didier Deschamps, qui peut de nouveau soulever le trophée, mais cette fois en tant qu’entraîneur était, lui, très ému : « Qui l’eut cru qu’on serait en finale de la Coupe du monde ? À part vous, les journalistes (rires). Il faut savourer, apprécier. On a cinq jours. On va passer 48 heures à partager ce bonheur avec nos familles. Après, on basculera pour tout faire pour être du bon côté cette fois-ci. »

Des scènes de liesse en France

Alors que les Calédoniens ont klaxonné en se rendant au travail, en Métropole, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour fêter l’événement comme sur les Champs-Élysées, à Paris. Des scènes de liesse identiques ont eu lieu dans plusieurs grandes villes. Des tensions sont apparues un peu plus tard dans la nuit à Paris où des jeunes ont lancé des bouteilles sur les forces de l’ordre. À Nice, un mouvement de foule a fait une trentaine de blessés en raison de quelques pétards. Plusieurs dizaines de pompiers ont été mobilisés. Mais en général, la fête était au rendez- vous, ce qui promet pour la finale si la France remporte une deuxième étoile.

Olivier Giroud a d’ailleurs donné rendez-vous aux Français. « On ne va rien lâcher jusqu’au bout et on va les rendre ers de nous. On va se remettre au boulot, on veut finir le boulot. Je donne rendez-vous à tous les Français sur les Champs le 16 juillet ». Le rendez-vous est pris !