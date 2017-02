Alors que nos amis de l’hémisphère Nord attendent de troquer leurs pulls contre de belles robes, les designers ont déjà annoncé les tendances phare de la prochaine saison. Nous, on peut déjà (tenter) de s’inspirer. Zoom sur les podiums…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les designers des dernières Fashion Weeks n’ont pas eu froid aux yeux. En tête d’affiche, la mode des années 80 fait son grand retour (et pourtant !) avec tout ce qu’elle a d’excentrique : du jaune, beaucoup de jaune (acidulé), du rose flashy (fushia, en particulier), des couleurs plutôt voyantes vous l’aurez compris.

On retrouve aussi les volumes caractéristiques de cette époque (trop grands !), les palettes graphiques et, même les vieux gilets en laine. Les épaules froncées sont également de retour, tout comme les leggings (de préférence pailletés et lamés), le similicuir et le vinyle, les motifs animaux, les sequins, les accessoires colorés et immenses.

Si la déferlante des couleurs fait un peu peur, le style 80s se décline aussi dans un style plus sobre de type « working girl » avec des vestes aux épaules amplifiées, des bustiers, des jupes crayon et des shorts taille haute, des sacs XXL et des collants fantaisie. Cette fois, les couleurs sont plus neutres (gris, noir, blanc, bleu marine). Notons par ailleurs, la présence des matières sportswear et autres baskets de running.

Les années 70 ne sont pas en reste avec le côté funk de la décennie (micro-motifs rétro, pièces romantiques, blouses, chemises, broderies, pantacourts, jupes longues…) et les années 90 raisonnent également avec pas mal de denim, des robes près du corps, des baskets plateformes, des t-shirts à messages et de la lingerie voyante. De quoi satisfaire à peu près, tous les goûts… Même si, on vous l’accorde, il est nécessaire d’adapter ces styles à notre vie de tous les jours…