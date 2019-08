Roch Wamytan, président du Congrès, et Christopher Gyges, membre du gouvernement en charge de l’économie et du commerce extérieur, sont en mission à Fidji. Ils ont pu rencontrer Inia Seruiratu, le ministre des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur l’opportunité de mettre en place un accord commercial du même type que celui conclu avec le Vanuatu. Dans le cadre de l’ouverture de la première édition du Business Forum entre Fidji et la Nouvelle-Calédonie, Christopher Gyges était accompagné de quarante membres du cluster NCT&I (New Caledonia Trade and Invest). Des perspectives concrètes de collaboration mutuelle ont d’ores et déjà été évoquées.

Une déclaration de partenariat a été signée entre la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF) et le cluster NCT&I, représenté par les chefs d’entreprise aux activités diverses (santé, mine, agriculture, bâtiment, travaux publics, construction, logement). Les élus comme les chefs d’entreprise placent d’importants espoirs dans la coopération économique avec l’archipel fidjien qui compte près d’un million d’habitants et constitue un des points centraux du Pacifique Sud du point de vue diplomatique et économique.