On connaît souvent mieux les trésors qu’il y a ailleurs que ceux qui se trouvent sous notre nez. C’est tout aussi valable pour les poissons. Si l’on connaît relativement bien ceux qui peuplent l’océan, les connaissances

que l’on a de ceux qui vivent dans nos rivières sont très parcellaires. C’est tout l’objectif du service de l’eau de la Direction des affaires vétérinaires agricoles et rurales que de faire en sorte que cela change, grâce à ce premier fascicule des espèces de poisson d’eau douce, édité en partenariat avec l’association Mocamana. Un guide qui sera distribué aux institutions et aux acteurs de l’environnement et notamment aux conseils de l’eau de La Foa et de Bourail.

Depuis une dizaine d’années maintenant, le service de l’eau travaille sur différents cours d’eau pour approfondir les connaissances de la faune. Sept rivières ont fait l’objet de campagnes d’inventaires, la Dumbéa, la La Foa, la Voh, la Koné, la Moindou, la Pouembout et la Néra. Ces travaux ont ensuite permis de réaliser des posters indiquant où se trouve chaque espèce de poissons.

124 espèces recensées

Au total, 124 espèces ont été recensées, dont une dizaine d’espèces endémiques et une autre dizaine exotiques envahissantes et introduites. Un recensement qui comprend également quelques poissons d’eau salée qui remontent dans les eaux saumâtres des estuaires, comme les mulets, par exemple, ainsi que des crustacées. Et certaines rivières sont bien plus riches que ce que l’on pourrait croire. La Dumbéa, qui est la plus diversement peuplée, abrite 25 espèces de poissons.