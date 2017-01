L’horreur en pleine ville. Vendredi dernier, au volant de sa voiture, un homme a percuté des piétons sur Bourke Street. Cinq personnes ont perdu la vie dont deux enfants : un bébé de trois mois et une petite fille de dix ans, et vingt autres ont été blessées. L’assassin, Jimmy Gargasoulas, 26 ans, a été arrêté, incarcéré et poursuivi pour meurtre. Dans les heures précédant l’attaque, l’homme avait poignardé son frère, kidnappé sa petite amie et était à ce moment-là poursuivi par la police. De fait, l’action des forces de l’ordre est remise en question. Même au sein de la police, des agents estiment qu’ils auraient pu avoir plusieurs occasions de l’interpeller et de l’arrêter, mais que l’ordre de ne pas intervenir avait été donné. Les policiers étaient sur la piste de Gargasoulas depuis plus de 16 heures avant le drame…