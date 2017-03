Dominique Cheveau, directeur du CHT.

Des mots durs

Si le FLS semble crier victoire sur les réseaux sociaux, il n’y a pas eu de « décisions particulières », selon la direction qui de fait s’interroge sur les motifs réels de cette grève, un « petit conflit » de « 10 grévistes par jour en moyenne » porté par un syndicat récent et « peu représentatif » (6 % des employés syndiqués du CHT), mais qui aura néanmoins entaché la réputation du nouvel hôpital.

« Mouroir », « patients cobayes », « conditions de travail déplorables », « ambiance délétère », « défauts de construction »… Il faut dire que les mots, durs, ont fusé sur les réseaux sociaux et autres forums. Les banderoles installées sur le piquet de grève devant le Médipôle étaient tout aussi évocatrices. On accusait la structure d’avoir fait « 52 morts en un mois de déménagement », on y dénonçait les conditions de travail, la « propagation des microbes », le « harcèlement », le « burn-out », le « manque d’effectifs »… La liste est longue. Et le public, qui, naturellement, se soucie de la qualité des soins de son seul hôpital public, a emboîté le pas.

Retards de prise en charge ?

Dans un contexte déjà compliqué de déménagement, « ils instaurent un doute dans l’esprit des patients et ébranlent la confiance des Calédoniens », s’inquiète Dominique Cheveau, le directeur du CHT Gaston-Bourret. « Ce sont des propos diffamatoires qui impactent injustement les 1 400 soignants et 180 médecins de l’hôpital qui passent leur vie à aider les gens », ajoute le Dr Hala Jenoudet, présidente de la commission médicale d’établissement, l’assemblée qui réunit tous les chefs de service. Pire, la direction et les médecins craignent que cette situation génère un retard dans les prises en charge et un taux de gravité plus important. En clair, que les patients attendent pour se faire soigner. Ce qui constituerait une hérésie, selon le Dr Hala Jenoudet, qui répète qu’après trois mois de mise en service, les soins sont assurés « en toute sécurité » par les mêmes personnels, aux « même compétences » et dans des conditions « de meilleure qualité qu’avant », avec les avantages d’un lieu unique sur les trajets et le confort.

Reste qu’avec un géant à 50 milliards que tout le monde évidemment attend au tournant, la direction admet qu’elle a un devoir de transparence et d’exigence. Elle assure que tous les problèmes techniques sont en phase d’être réglés, mais qu’il faut effectivement gérer les réparations du quotidien (portes, poignées, fenêtres…) et surtout apporter « des améliorations au niveau de l’organisation », encore perfectible notamment aux urgences où l’attente se fait longue. La direction rappelle que 200 postes supplémentaires dont 150 soignants ont été ajoutés, soit une augmentation de 10 % des effectifs en une année contre une hausse de l’activité de 5 % avec 70 lits supplémentaires. Les différentes demandes relatives à l’organisation seront étudiées pour le mois de juin.

C.M.