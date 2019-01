J’ai constitué un premier cercle d’une douzaine de personnes avec qui j’ai travaillé sur notre programme. Nous consultons des référents sur toutes nos propositions. Et nous les soumettrons au public. Il y a autour de moi à la fois des gens qui m’apprécient, qui ont ‘peur pour moi’, qui pensent que ‘ça va être terrible’ et qui veulent m’accompagner. Et puis il y a des inconnus qui pensent que c’est un projet formidable et veulent y participer.

Le statu quo n’est donc pas viable pour la Calédonie, et ce, quel que soit son destin institutionnel. Selon nous, il faut absolument que la société civile prenne les choses en main pour construire une société viable en dehors de ses préoccupations institutionnelles qui ont rendu le débat politique stérile depuis trente ans et conduit les responsables politiques à négliger tous les aspects de la vie quotidienne.

Ce qui nous rassemble, c’est d’abord ce constat que le statu quo n’est pas viable, notamment en Nouvelle-Calédonie où nous condensons un certain nombre de difficultés liées à la surconsommation de nature et aux formidables inégalités de notre société. Ce constat n’est pas nouveau, il a été dressé par des chercheurs, des universitaires, il y a une dizaine d’années. À la question de savoir si le développement de la Nouvelle-Calédonie était durable, la réponse était déjà non.

Ensuite, c’est le deuxième constat, je me suis aperçue qu’au travers de la vie associative, je n’arrivais pas à obtenir des changements suffisamment significatifs pour répondre à cette urgence. Des élues m’ont souvent dit : ‘Si tu n’es pas contente, tu n’as qu’à te faire élire !’. Eh bien, avec cette fenêtre de 2019, je me suis dit que c’était le moment ou jamais d’essayer de porter nos convictions sur un autre terrain de façon à ce qu’on soit plus efficace.

Mon engagement, à l’origine, tient au fait que j’ai eu à subir, dans ma vie familiale et personnelle, les conséquences sanitaires d’un défaut de prévention en matière médicale. J’estime que l’on a assez à faire face aux aléas de la vie, accidentels, sans encore se plomber avec des comportements qui ont des conséquences désastreuses. Il faut éviter le malheur évitable et pour ce faire, s’inscrire dans la prévention.

Eu égard à ce que j’ai vécu en tant que bénévole, je me dis que la situation peut difficilement être pire ! J’ai été menacée physiquement. On m’a menacée de mort sur des ondes radio. J’ai été traînée en justice à titre personnel par la SLN. On m’a fait une réputation détestable. Mes enfants ont fait les frais de mon engagement. Vraiment, on ne m’a rien épargné.

Nous avons des mesures économiques extrêmement fortes. On veut, par exemple, que le revenu minimum soit un revenu décent. Aujourd’hui, on a un SMG qui est inférieur au Smic métropolitain tandis que dans le même temps le panier de la ménagère ici est deux fois plus cher que celui de la Métropole. On ne peut pas continuer comme ça ! Donc soit on travaille à une énorme revalorisation du SMG de l’ordre de 30 % pour atteindre 175 000 francs nets, soit on fait une revalorisation moins importante, mais on met en place des mesures complémentaires comme la prime à l’emploi qui existe en Métropole pour augmenter le revenu des personnes. Pour relever les salaires les plus bas, on peut aussi supprimer les cotisations sociales sur la maladie et la maternité, comme l’a fait Emmanuel Macron. On garderait sur les salaires les cotisations chômage, retraite et accidents du travail. Cela permettrait de rendre du pouvoir d’achat aux salariés.

Cela concerne non seulement les questions sanitaires et environnementales, mais aussi les questions sociales et politiques. Vous le savez comme moi, la fracture de notre pays, la fracture politique, recoupe la fracture économique et c’est aussi une fracture ethnique. Nous voulons, pour tous les domaines, nous inscrire résolument dans la prévention.

Nous voulons aussi réformer les planchers, les plafonds et les taux des différentes tranches fiscales. Là encore, on a dressé des comparatifs avec la Métropole et l’Australie et on s’aperçoit que la Calédonie fait payer des impôts à des revenus bien inférieurs ! On veut resserrer l’éventail en Nouvelle- Calédonie en faisant aussi davantage contribuer à l’effort fiscal les plus hauts revenus. Aujourd’hui, nous avons un impôt sur les dividendes qui est ridiculement faible et ce n’est plus admissible.

On veut par ailleurs mettre fin à la défiscalisation à tout va pour les acteurs privés. C’est un siphonage d’argent public qui a été dénoncé par la Cour territoriale des comptes et par la Chambre nationale des comptes ! Il faut subventionner les projets qui le méritent, mais il faut que les subventions soient gérées et assorties de contreparties de parts de propriété. Donc on va créer ce que l’on appelle une agence calédonienne des participations qui gérerait ces participations publiques pour qu’elles ne soient pas versées à fonds perdus ! L’argent public est rare, précieux et doit être investi à bon escient et avec des contreparties qui assurent un cercle vertueux.