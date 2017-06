Mapou en chasse. – Côté indépendantiste, la donne est un peu plus claire. Louis Mapou, dont la campagne de proximité au premier tour s’était longuement arrêtée sur la Côte Ouest, a constaté des « scores honorables » dans certaines communes non indépendantistes. Il exploite donc le filon au second tour, misant sur un possible rejet du député sortant. Et tentant de séduire au-delà de son cercle d’influence, sur le thème : « N’ayez pas peur ! Un député indépendantiste ne changera rien au processus de sortie de l’Accord… » Et d’ajouter, avec quelque perfidie : « Avoir un député indépendantiste dans la 2e et un autre de droite dans la 1re, faciliterait certainement les discussions d’avenir ».

L’UC retrouve de la voix. – Un message reçu 5/5 au RASP comme à l’UC, officiellement absente des urnes au premier tour, qui dès mardi s’est prononcée « en faveur d’un vote Mapou, dimanche ». Le plus vieux parti calédonien lance même un appel à la mobilisation par la voix de son président, Daniel Goa, selon lequel « il n’a jamais été question de boycotter le scrutin… » Admettons.

La clef. – On peut donc s’attendre à une mobilisation plus forte de l’électorat indépendantiste dimanche. Mobilisation, qui tirerait la participation vers le haut. Or, c’est la clef de cette élection.

M.Sp.