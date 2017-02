La Tribune.- Lassés d’être les « oubliés de la République » , pris en otage par une poignée de délinquants, dit-on, et empêchés à tous les niveaux dans leur quotidien, les habitants du Mont-Dore et les usagers de la RP1 n’en peuvent plus et veulent le faire savoir à l’État. La Calédonie qui veut vivre dans un État de droit s’est fixé rendez-vous ce vendredi 3 février à 11 h 30 devant les grilles du Haussariat qui, fermées, abriteront un nouveau palabre entre élus et coutumiers de Saint-Louis.

Le « couvre-feu » circulatoire et répété, censé mettre fin aux tirs et caillassages incessants depuis octobre 2016 a été la « non-décision » de trop ! Pour les Montdoriens, qui vivent comme assiégés dans leur propre commune, le « pansement sur la jambe de bois » fait mal à leur respect de l’ordre républicain, dont ils se sentent exclus.

Vu de Paris et malgré les déclarations tonitruantes du ministre de l’Intérieur, une route provinciale fermée la nuit, ce n’est qu’un axe condamné quand les gens dorment : et si cela empêche qu’il y ait mort d’homme… ma foi ! Or, justement c’est l’inverse. Que fait-on de la libre circulation des personnes, de leur libre approvisionnement, des secours, des urgences médicales ou familiales ?

« L’Etat n’est plus de droit quand il ne s’applique pas partout », disait Voltaire. Mais il était philosophe, et circulait partout en Europe en son temps. Les Montdoriens n’ont pas cette chance. Ils subissent et pâtissent. Et quand ils râlent, on leur répond qu’ils s’excitent.

C’est pourquoi le rassemblement de vendredi, lancé par l’association des citoyens du Mont-Dore, qui compte déjà plus de 800 adhérents, se veut apolitique. Et il l’est. L’appel à la solidarité est lancé à tous les démocrates, indépendantistes ou non, partisans de tel ou tel parti loyaliste.

Et pourquoi vendredi 11 h 30 ? C’est aussi à cette heure, qu’à l’intérieur du Haussariat devrait se tenir une réunion entre élus locaux, coutumiers et forces de l’ordre : cette fois Roch Wamytan et Thierry Lataste seront de retour de Paris, et auront sûrement échangés dans l‘avion sur le sujet… Et les Montdoriens veulent cette fois éviter que l’État ne leur ressorte un énième ultimatum du style « Si ça continue, il va vraiment commencer à falloir que ça cesse ! » asséné avec « force », « vigueur », « conviction » et tout le bataclan.

Les élus soutenant la manifestation (Gil Brial, Philippe Blaise, Sonia Backes, Grégoire Bernut, Harold Martin…) ne sont pas là disent-ils pour faire de la récupération politique. Simplement Sonia Backes rappelle : « Après les propos du secrétaire général du haut-commissariat, nous aurions pu croire que les choses allaient enfin bouger pour que cesse la prise d’otage de milliers de Montdoriens. Encore une fois, les actes n’ont pas suivi les paroles ».

Se retrouver devant les grilles du haussariat sera donc un acte civique. Un acte calédonien. De ceux qui connaissent leur histoire et veulent en vivre une plus heureuse.

M.Sp.