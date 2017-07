On peut avoir moins de 40 ans et les mots qui ronflent comme ceux des vieux. Une (trop longue : 1 h 28) dissertation lue sous les ors de Versailles devant les 477 députés et 348 sénateurs réunis en congrès : de l’avis général, voilà à quoi ressemblait l’allocution d’Emmanuel Macron, tant attendue. De son discours fleuve, on retiendra notamment l’ajout d’un soupçon de proportionnelle dans les scrutins pour faire bonne figure. Promis et brièvement mis en place par les socialistes des années Mitterrand, ce mode de scrutin avait aussitôt été écarté pour tenir loin le Front national des allées du pouvoir… Mais aussi la diminution d’un tiers de la représentation parlementaire. Pas la peine de multiplier les godillots ? Peut-être.

Reste qu’à tous les coups, la Nouvelle-Calédonie perdrait dans l’affaire un député et un sénateur. Des représentants à Paris acquis de haute lutte par les politiques locaux, faut-il le rappeler : Roger Gervolino, premier député, n’a été élu qu’en octobre 1945 et Henri Lafleur fut le premier sénateur, élu en janvier 1947.

Les tropismes du jeune Macron nous feraient donc reculer d’un demi-siècle. À une époque où nombreux sont ceux qui trouveraient normal que la représentation parlementaire s’équilibre entre indépendantistes et non- indépendantistes, ce ne serait pas une reculade pour le territoire. Mais un repli. Contraire à l’esprit de tous nos accords…