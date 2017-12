La question se pose plus que jamais après les dernières déclarations du PDG de Vale, Fabio Schvartsman, au Financial Times. Selon le quotidien, Vale mettra à l’arrêt le complexe industriel calédonien au second semestre 2018, si aucun actionnaire pouvant acquérir une participation de 20 à 40 % n’est trouvé. « Nous ne pouvons pas continuer à investir et perdre indéfiniment de l’argent en Nouvelle- Calédonie », a déclaré le PDG.