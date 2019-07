Les relations ne se sont pas améliorées entre l’UNI-Palika et l’UC-FLNKS depuis l’élection du gouvernement. Chaque camp, puisque l’on peut désormais parler de camp et non d’unité indépendantiste, n’avait cessé de revendiquer ces derniers jours la vice-présidence de l’institution. Si l’Union calédonienne a réaffirmé que c’est son candidat, Gilbert Tyuiénon, qui devait « naturellement avoir le poste », l’UNI, lors de la présentation de son bilan des provinciales (photo) la semaine dernière, avait confirmé qu’elle voulait la vice-présidence pour Jean- Pierre Djaïwé. Au final, Gilbert Tyuiénon est passé, et ce, avec l’appui des voix loyalistes.

L’UNI dénonce

Si lors de leur bilan, les représentants de l’UNI se sont certes félicités de leurs résultats aux élections provinciales, passant de 6 à 12 sièges au Congrès et se sont dits très optimistes pour le deuxième référendum, concernant le poste de vice-président, Louis Mapou, chef de groupe, avait déclaré qu’il était hors de question que l’UNI soutienne la candidature de Gilbert Tyuiénon, car pour lui, « il a été au cœur de toutes les dissensions qui se sont produites ces derniers mois au sein du FLNKS. D’autant qu’il a cherché à s’allier avec Alcide Ponga pour prendre la présidence de la province Nord ». Il faut donc comprendre par-là que l’UC se serait rapprochée de la tête de liste L’Avenir en confiance, des loyalistes, pour empêcher Paul Néaoutyine d’obtenir à nouveau le perchoir de la province Nord.

Louis Mapou avait poursuivi en accusant l’UC d’avoir discuté avec l’Éveil océanien sans en parler à l’UNI voire de discuter directement avec le président du gouvernement pour le poste de vice-président. « On ne sait pas de quoi l’Union calédonienne est capable », avait -il résumé.

Un rapprochement entre l’UC et L’Avenir en confiance ? Juste après l’élection de Gilbert Tyuiénon à la vice-présidence, Didier Poidyaliwane, membre de l’UC et autre porte- parole du gouvernement, a répondu : « Il n’y a pas eu de tractation et qu’il n’y a pas d’axe Avenir en confiance/Union calédonienne ». Fin de la discussion…