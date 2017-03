Pour les 30 ans de présence de l’enseignement supérieur et de la recherche en Nouvelle-Calédonie, l’UNC reste ambitieuse. Elle s’inscrit d’abord résolument dans la recherche pour les six ans à venir. Et les thématiques prioritaires (valorisation du capital naturel, amélioration de la santé, accompagnement de l’évolution institutionnelle, sociétale et culturelle, l’insularité et la globalisation et le changement climatique) sont placées sous un seul fil conducteur, la « valorisation et l’accompagnement des mutations et des diversités physiques et vivantes, sociales et institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie ». Selon cette légitimité issue de l’Accord de Nouméa, l’université se donnera pour objectif de répondre aux besoins de formation et de recherche propres au territoire. Elle se positionnera comme un acteur structurant de la mise en œuvre du Cresica, le projet scientifique partagé du consortium de recherche, d’enseignement supérieur et d’innovation calédonien, avec des enseignants-chercheurs appartenant à 33 disciplines différentes.