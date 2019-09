À Air Loyauté, nous avons 70 salariés, dont une bonne partie récemment recrutée, une moyenne d’âge très jeune, 34 ans, un personnel extrêmement engagé par rapport à son emploi et à la dynamique de développement de la compagnie. On s’est dit qu’il y avait là tous les éléments nécessaires à la mise en place d’une low cost. L’objectif de cette compagnie, son fil rouge, c’est le développement touristique dans les Îles et sur la Grande Terre. On va utiliser cet outil comme un vecteur de transport des touristes et des résidents qui souhaitent se déplacer avec des conditions de transport différentes. L’objectif est de desservir l’ensemble de la région, que ce soit l’Australie, la Nouvelle- Zélande, l’Indonésie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et évidemment, Port-Vila si on trouve un accord avec les Vanuatais.

D’après le communiqué du président de la province, les travaux ont été engagés depuis plusieurs mois. Avez-vous le soutien d’Airbus ?

Airbus nous soutient. Il fait partie des professionnels qui ont trouvé un sens à ce projet. Nous avons défini le type de machine, il s’agit de l’Airbus A220, c’est incontestable. Cet avion était fabriqué à l’origine par Bombardier avant d’être racheté par Airbus. C’est une excellente machine qui s’adapte à de nombreux types d’exploitation, du vol de 30 minutes au vol de 8 heures. Pour nous, c’est la machine parfaite. L’intérêt, également, c’est qu’il en existe deux versions, l’A220- 100 et l’A220-300. Des configurations et des capacités de transport allant de 110 à 140, voire 160 places en vraie version low cost. Mais le but n’est pas de faire une compagnie où les passagers ne vont trouver aucun confort, ni aucun service en trouvant le billet au prix le plus bas possible. Notre but, c’est de trouver un équilibre entre le confort, le ratio confort, la qualité de service et le prix.

Le fonctionnement de la compagnie permettra d’accéder à un tarif de base et ensuite, en fonction du choix et des attentes de chaque passager, d’acheter un repas, des boissons ou encore d’autres prestations qui seront proposées pendant le vol ou à la réservation. C’est quelque part plus démocratique puisque nous n’imposons pas un service à bord dont certains n’ont pas besoin, mais qui sera compris et payé dans le prix du billet. On laisse la liberté aux gens de voyager avec un tarif qu’ils choisissent eux-mêmes.

Avez-vous pris contact avec d’autres compagnies calédoniennes ou régionales, notamment pour développer des partenariats ?

Oui, même si je ne peux pas en parler pour l’instant. C’est confidentiel, mais évidemment, nous ne travaillons pas tout seuls dans notre coin. En local, nous avons déjà approché Aircal à plusieurs reprises. Nous avons évoqué ces sujets parmi d’autres et bien sûr contacté Aircalin. J’ai eu plusieurs échanges avec la direction générale. Sans parler pour elle, l’opportunité d’une low cost lui semble évidente et il lui semble aussi évident que ce soit Air Loyauté qui puisse faire ce travail.

Air Loyauté, au même titre qu’Aircalin et Aircal, est une compagnie à capitaux publics. Trois compagnies pour la Nouvelle-Calédonie, est-ce que ce n’est pas trop ?