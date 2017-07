Les experts ès élections de l’Onu, conduits par Flavien Misoni Mbayahe, ont remis mercredi au président du Congrès, Thierry Santa, et à l’État, représenté par le secrétaire général du haut-commissariat, Laurent Cabrera, leur rapport sur les conditions de révision des listes électorales provinciale et référendaire. Loin de toute considération partisane ou polémique, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a valeur de photographie honnête et constructive dans le débat sur la constitution des listes électorales.

Les Calédoniens dubitatifs au début… – Il y a un an, rappelons-nous, certains indépendantistes attendaient monts et merveilles de la venue des experts de l’Onu pour soutenir « les efforts démocratiques du peuple colonisé pour instaurer Kanaky dans le Pacifique ». En face, on était sceptique. Dubitatif. Mais qu’avait-on à craindre ou à cacher ?

…Mais convaincus après un an. – Or… Pudiquement, la mission onusienne avait botté en touche, après avoir « expertisé » le cadre des compétences des commissions de révision des listes électorales. « Mieux que ce que l’on pouvait attendre. Bien mieux que ce que nos amis indépendantistes craignaient. Mais on ne peut pas dire que tout est parfait, sinon à quoi on servirait ? » furent en substance, et à peine caricaturées, les conclusions des observateurs internationaux. Aujourd’hui, ils « se félicitent que l’État et les élus calédoniens aient intégré leurs recommandations de 2016 à leur réflexion, notamment lors du dernier Comité des signataires », dit Flavien Misoni.