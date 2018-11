Le Parti travailliste a livré mardi son analyse du scrutin auquel il avait appelé à ne pas participer. Pour Louis Kotra Uregei, le résultat de dimanche confirme les prédictions formulées par le parti au mois de juillet lors de son congrès extraordinaire. « Nous avions donné le non vainqueur, c’est exactement ce qu’il s’est passé.» Selon LKU, « le plan de l’État a bien fonctionné. » Le référendum d’autodétermination est toujours « illégitime » aux yeux du Parti travailliste et avec une liste qui compte « plus de non-colonisés que de colonisés » « nous ne pouvions qu’arriver à ce résultat ».

Selon lui, c’est la position du FLNKS qui a conduit les partisans de l’indépendance dans l’impasse, « elle ne nous a pas fait gagner l’indépendance et le pays reste une colonie française quoi qu’on en dise ». Toujours en ligne de mire : « le silence du FLNKS sur les flux migratoires », « la politique de la main tendue vers les autres ».

« Pas de notre fait » LKU a tenu par ailleurs à clarifier les choses quant au potentiel impact de son appel à ne pas participer au vote. « C’est nous prêter beaucoup de poids que de dire que nous aurions pu faire pencher la balance, analyse-t-il. Le Parti travailliste a compté entre 7 000 et 8 000 voix au plus fort de son poids et le différentiel entre le oui et le non est aujourd’hui de 17 000 voix. Il y a aussi 33 000 abstentions et certains du parti ont voté ». Mais sur le cas particulier des îles, et en réponse notamment à cette idée que le faible taux de participation, est à mettre sur le dos des problèmes de procurations, LKU pense, lui, que sa consigne y a « bien fonctionné ». Macki Wéa de remercier les personnes ayant fait ce « choix politique ». Créer les conditions pour gagner Pour la suite, les responsables relèvent tout de même que « la très grande majorité des Kanak sont favorables à l’indépendance ». Selon LKU, les grands moyens apportés aux partis pour la campagne ont « exalté le sentiment nationaliste ». C’est la preuve aussi que « les incantations sur le destin commun masquent la réalité du pays, les inégalités et les discriminations ».