Initialement, la réunion ne devait traiter que de l’actualisation du bilan technique des accords effectué par le cabinet d’audit CMI International, à la demande du ministère des Outre-mer (lire encadré). Mais en début de semaine, l’État avait confirmé que d’autres sujets seraient abordés comme l’avaient demandé plusieurs formations politiques loyalistes et indépendantistes : la suite des Assises des Outre-mer, le principe et les modalités d’une communication de l’État sur les enjeux du référendum et un point sur la liste électorale référendaire et plus précisément sur le sort des personnes que les services ne sont pas parvenus à localiser.

Possibilité de s’inscrire jusqu’au 4 novembre

Sur ce point, les dernières recherches du groupe de travail sur les listes électorales ont permis d’identifier 364 personnes de plus. Une proposition d’inscription d’office sera prise en compte par les autorités compétentes.

Il a ensuite été question de trouver une solution pour les personnes qui ne se sont pas manifestées et n’ont pas été retrouvées (à cause peut-être d’un changement de nom, d’adresse, de décès parfois). Les membres du comité ont demandé que toute personne non inscrite sur les listes électorales qui se manifesterait entre le 1er septembre et le 4 novembre puisse voir sa situation examinée dans le cadre des procédures existantes. En tout état de cause, a clarifié l’État, toute personne qui estimerait avoir été omise de la liste « en raison d’une erreur purement matérielle » pourra, à partir du 1er septembre, saisir le juge d’instance et ce jusqu’au jour du scrutin. Calédonie ensemble et les Républicains calédoniens notamment se sont réjouis « qu’aucune des personnes remplissant les conditions pour pouvoir voter au référendum ne sera empêchée de voter ».