Le Conseil d’État admet sans surprise la nécessité de trouver les voies et moyens de permettre au plus grand nombre de Calédoniens de participer au référendum de 2018 et il fait des propositions. En premier lieu, l’ouverture après le 31 décembre de cette année d’une période complémentaire d’inscription sur les listes électorales, soutenue par une campagne d’information la plus large possible.

Mais la Haute Cour va plus loin puisqu’elle admet la possibilité, au regard notamment de la spécificité constitutionnelle de la Nouvelle- Calédonie, d’organiser une inscription automatique sur la liste électorale générale à condition que cette mesure ne soit pas réservée à une seule catégorie de personnes, qu’elle concerne les électeurs ayant leur domicile réel sur la commune ou y résident depuis plus de six mois et, enfin, qu’elle soit mise en œuvre à titre exceptionnel, donc limitée dans le temps. En revanche, comme le souligne d’ailleurs le Premier ministre dans sa lettre d’accompagnement, « cet avis éclaire le débat. Il ne tranche en aucune façon les questions d’ordre politique qui relèvent de la responsabilité du seul Comité des signataires ».

Le Conseil d’État n’émettant qu’un avis, il revient donc au Comité des signataires de se positionner et d’acter ou non une modification de la Loi organique, ce qui nécessiterait une révision de l’article XIII de la Constitution.