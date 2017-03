La campagne a lieu au large de la province Nord sur les zones de nourrissage des oiseaux nichant à Pindai. La première mission a débuté le 5 mars pour environ un mois. Sur place, les oiseaux sont bagués et équipés de mini GPS permettant de tracer leurs déplacements. Ils vont ensuite partir se nourrir en mer durant quelques jours avant de revenir nicher à terre. À leur retour, les appareils miniatures seront récupérés et les informations enregistrées permettront de localiser les zones de nourrissage les plus fréquentées. Des prélèvements seront effectués pour des analyses ultérieures (plumes, sang, régurgitas).

La seconde mission se fera à bord de l’Alis, du 18 mars au 2 avril, vers les zones de nourrissage. Ces dernières seront cartographiées et pourront être étudiées à différents niveaux (biologie marine, océanographie physique, chimie, …) Objectifs, comprendre pourquoi les oiseaux reviennent de préférence dans ces zones, et identifier ce qu’il y mangent, identifier les premiers maillons de la chaîne alimentaire. Des exposés sur ces expéditions seront présentés dans les classes de province Nord.

C.M.