Les partenaires de Jeanne-d’Albret accusent le coup et pensent avoir été « traités avec mépris » par la collectivité. Car déjà au mois d’octobre, ajoutent-ils, la province Sud avait fait savoir qu’elle ne souhaitait plus reprendre l’établissement par le biais d’une donation pour en faire un internat d’excellence à part entière, soit provincial soit territorial. « Elle préfère construire son propre internat sur la commune de Dumbéa et se concentrer sur les collèges, relevant de sa compétence. »

Cette option avait été discutée depuis le mois de mars et pensant à un aboutissement « heureux », l’équipe de Jeanne-d’Albret avait engagé une remise aux normes pour livrer un « bâtiment impeccable ». « Nous avons fait les peintures, nous sommes passés au photovoltaïque, nous avons effectué un diagnostic amiante et les services de l’équipement sont même venus », détaille Jeanine Gayon. « Depuis le début, nous avons vraiment l’impression d’avoir été bien promenés. On leur reproche de ne pas avoir été francs », ajoute la directrice, Mathurine Wéa.

Au pied du mur, l’institut lance donc un appel aux dons (provinces, associations, etc.) pour 2019 « afin que les internes puissent finir leur cycle ». Et pour la suite, elles espèrent trouver une solution « durable et pérenne », quitte à passer la main, envisager un nouveau mode de gouvernance… « À l’heure où l’on parle constamment de soutenir la jeunesse, il faut réaliser que c’est dès maintenant qu’il faut le faire, pas demain ! », conclut Jeanine Gayon, qui tient à ce que « l’héritage soit transmis » et pas que le bâtiment – et son histoire – disparaisse « sous les coups de pelle d’un promoteur ».

La province n’est visiblement pas fermée aux discussions puisque les responsables de l’institut seront reçus ce jeudi matin. Elle n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations.

C.M.