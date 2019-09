Le monde du nickel connaît une nouvelle fois des soubresauts. Une fois n’est pas coutume, les métallurgistes et mineurs calédoniens ne sont pas six pieds sous terre. Au contraire, les Calédoniens sont plutôt à la fête avec des cours du London Metal Exchange qui ont atteint 17 850 dollars par tonne le 30 août, un niveau pas vu depuis 2014. Les raisons des turbulences que rencontre le marché du nickel sont nombreuses.

Parmi les plus importantes, on citera néanmoins surtout l’actualité en Papouasie Nouvelle-Guinée. Une pollution à l’usine de Madang, l’une des principales villes après Port Moresby. Le gouverneur de la province a qualifié cette pollution aux boues rouges de « pire désastre environnemental de l’histoire de la Papouasie Nouvelle-Guinée ». Ce dernier a demandé la fermeture définitive de l’usine qui appartient à l’entreprise Metallurgical Corp of China.

En attendant une décision du pouvoir central, la production a été arrêtée. Cette nouvelle est tombée presque en même temps que la décision de l’Indonésie d’interdire à nouveau les exportations de minerai. Cette décision a une portée nettement plus importante que la fermeture d’une usine. Presque instantanément, les cours du nickel ont pris 10 %, l’interdiction d’exportation du minerai limitant l’accès à la ressource. L’embargo pourrait représenter jusqu’à 9 % de l’offre minière mondiale. Jusqu’à peu, l’Indonésie extrayait le quart du nickel mondial. Vale Indonesia a tenu une conférence de presse pour expliquer tout le bien qu’elle pensait de cette mesure.