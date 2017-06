La revanche de 2012. – Finalement, cette campagne apparaît comme une revanche en parfait miroir pour Harold Martin qui s’était fait accuser en 2012 de favoriser les indépendantistes et d’avoir « monté avec Pierre Frogier le drapeau kanak dans le dos des Calédoniens ». Alors que les candidats de Calédonie ensemble promettaient de le faire redescendre des mâts, fissa ! Pour mémoire, il flotte partout aujourd’hui, même à Ouvéa. Mais pas à La Foa, c’est vrai !

L’effet Christnacht. – Philippe Gomès (Calédonie ensemble), pour qui sa réélection apparaissait comme une promenade de santé une fois obtenue la double investiture (UDI et Les Républicains), s’est embourbé à contrer et démentir les allégations d’Harold Martin. Quitte à revenir sur de récentes déclarations et de se faire accuser de « rétropédalage » par Harold Martin. Quant à Christnacht, le réservé et discret conseiller d’État : plus il parle, dément et se défend, plus il accrédite la thèse de Martin, auprès d’un électorat rendu chatouilleux par l’élection de Macron à l’Élysée.

La ministre vend la mèche. – Le rédacteur du préambule de l’Accord de Nouméa aurait dû davantage méditer la leçon donnée, bien involontairement, par la nouvelle ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Voilà une quinzaine, elle avait imprudemment garanti que « Quel que soit le choix des Calédoniens, la France serait aux côtés de la Calédonie ». Aux côtés ! « Si c’est l’indépendance, la France peut être à nos côtés. Si ce n’est pas l’indépendance, la France ne peut pas être à nos côtés puisque nous resterons DANS la France », lui avait très finement rétorqué l’historien Luc Steinmetz. L’autre cas, ce serait quoi alors ? L’indépendance-association ?

Et si Martin avait raison ? – Alors, à quelques jours du premier tour de scrutin, force est donc de constater qu’Harold Martin a « détourné les enjeux de la législatives, pour en faire les grandes manœuvres de la campagne référendaire », comme le soulignait Ismet Kurtovitch dans le dernier Club politique de RRB. Ainsi, les questions liées au naufrage de l’économie, à la ponction fiscale des classes moyennes du gouvernement Germain/ Dunoyer et au chômage sont plus saillantes dans la première que dans la seconde circonscription. Idem pour l’insécurité, alors que Saint-Louis est bien situé dans cette deuxième circonscription.