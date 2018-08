« Les indicateurs restent au vert »

L’opposition néo-zélandaise a jugé que cette loi n’était pas nécessaire et le Fonds monétaire international (FMI) a émis des doutes sur le fait qu’elle puisse réduire le problème de hausse des prix immobiliers. C’est également l’avis de Jérôme Gavelle. Premièrement, tient-il à expliquer, si l’investissement étranger est bien de 3 % du total des ventes annuelles, les Australiens et les Singapouriens – non concernés par cette nouvelle loi – représentent pas loin de la moitié des investisseurs extérieurs. On est donc davantage dans l’effet d’annonce.

Par ailleurs, selon lui, les Néo-Zélandais eux- mêmes ne sont pas étrangers au problème. « Les investisseurs locaux achètent ces appartements pour se faire un revenu pour leur retraite. Il n’y a pas de système de retraite en Nouvelle-Zélande et les Kiwis se constituent un patrimoine immobilier pour s’assurer des revenus pour leurs vieux jours. L’immobilier est le sport national après le rugby ! Pas de frais de notaire, une plus-value pas taxée sur la résidence principale et peu sur les autres, ils passent leur temps à acheter et à revendre. Une maison est d’abord, ici, un moyen de gagner de l’argent. »

Plus globalement, analyse-t-il, « ce sont les loyers qui font les prix du marché. Or les projections démographiques pour la ville d’Auckland sont de deux millions d’habitants d’ici 2030. Actuellement, il est déjà très difficile de trouver un studio à louer à Auckland pour moins de 350 $ par semaine. La demande restant, et encore pour de nombreuses années, plus forte que l’offre, les prix des loyers continueront d’augmenter, donc les prix des appartements aussi ». Pour le professionnel, au final, le discours politique est certes fort, mais la réalité risque d’être différente. « Demandez aux habitants de Sydney si cette loi (encore plus drastique) a fait baisser le prix de l’immobilier ! »

Face à cette annonce qui a fait grand bruit, les professionnels se veulent en tout cas rassurants. « Pour le monde, la Nouvelle- Zélande représente un pays de cocagne sans chômage avec de la croissance économique et une qualité de vie exceptionnelle. Et les indicateurs économiques du pays sont au vert. » Pas de quoi donc, estiment-ils, refroidir les investisseurs…

C.M.