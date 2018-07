En avant-première, une journée portes ouvertes a permis aux habitants de la région de découvrir le pôle sanitaire du Nord dont l’ouverture aux premiers patients est prévue mercredi prochain. L’établissement, cofinancé par la Nouvelle-Calédonie, l’État et la province Nord pour 6,69 milliards de francs, s’étend sur 9 400 mètres carrés et trois niveaux. Il comprend le Smur (service mobile d’urgence et de réanimation), la médecine conventionnelle, la chirurgie (orthopédique, viscérale, vasculaire), l’ophtalmologie, la gynécologie obstétrique. Il dispose d’un plateau technique comprenant un bloc opératoire, un bloc obstétrical, l’imagerie, les urgences, une unité de soins critiques et un laboratoire. Il devrait diversifier rapidement son offre de soins et, à terme, couvrir 75 % des besoins de la population du Nord, et bénéficier à un bassin de 55 000 personnes.