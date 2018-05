Une intervention primordiale Tout au long de son passage au CHT, le professeur Jean-Louis Vincent a partagé des notions, les bonnes pratiques et ses approches de diagnostic pour aider et informer les équipes médicales dans leur travail quotidien. Au-delà des quelques conférences retransmises en direct sur les écrans de chaque service sur sa vision de l’hôpital, plusieurs thèmes ont également été abordés avec les soignants, comme les types de solution intraveineuse, les nouvelles stratégies thérapeutiques, les managements du traumatisme, les protocoles et l’implication intellectuelle ou encore la communication comme outil d’amélioration dans le fonctionnement des services hospitaliers. « J’ai pu échanger avec les médecins, mais aussi avec les infirmières lors de débats interactifs sur les soins intensifs et le traitement du patient, ajoute le professeur Jean-Louis Vincent. Que de bons contacts ! J’ai pu observer que les équipes étaient très motivées, bien plus qu’en France métropolitaine ou que chez moi, en Belgique. Souvent, on se dit que sous les tropiques, c’est plage et sieste : c’est tout le contraire ! Ce qui m’a grandement frappé, c’est un effectif de qualité, des comportements dévoués d’un personnel qui a vraiment envie de participer, d’apprendre. C’est étonnant et plaisant. Et pourtant, j’ai pu faire beaucoup de voyages à travers mes conférences, mes audits et ainsi découvrir beaucoup d’hôpitaux à travers le monde. »

Une visite pour évaluer Au-delà de ses interventions au Médipôle, le spécialiste mondial en a profité, à la demande de la direction du CHT, pour faire un point, un bilan sur le niveau du Médipôle dans les soins intensifs et la réanimation. Comme le précise Dominique Cheveau, « le but était de pro ter de la visite du professeur dans nos services pour obtenir une évaluation sur nos pratiques professionnelles, que nous sommes bien dans les standards. Et d’après les premiers retours, nous sommes fiers des résultats. Le but étant bien évidemment de nous donner des recommandations, des orientations pour améliorer la prise en charge de nos patients ». Et pour le professeur Jean-Louis Vincent, ce qu’il a pu observer au sein du CHT est très positif. « Ce qui m’a véritablement impressionné, c’est la qualité des soins. Et pour parler de qualité, il faut inévitablement qu’il y ait la conjugaison d’un personnel optimal et d’un matériel de pointe. Deux points que réunit le CHT. Cet établissement est impressionnant par ce caractère. Il y a une accessibilité des technologies de soins surprenante. L’imagerie et la résonance sont de qualité et la rapidité d’exécution pour les déclencher est remarquable. En toute franchise, je ne m’attendais pas à trouver un tel outil, ici, au beau milieu du Pacifique ! » Pour le professeur, tout est réuni au Médipôle pour une amélioration permanente et continue de la qualité des soins.