Sur le terrain

L’exercice Croix du Sud est organisé tous les deux ans par les Forces armées de Nouvelle-Calédonie. Il suit, les années paires, l’exercice Équateur (qui implique en année impaire, uniquement le poste de commandement), avec cette fois les troupes et les équipements déployés sur le terrain (aériens, terrestres et maritimes). Les deux exercices se complètent et partagent un scénario unique.

Croix du Sud rassemble cette année 1 800 militaires français, australiens, fidjiens, néo- zélandais, tongiens, vanuatais, papous, britanniques (Brunei), américains (Hawaï, Darwin), mais également des Chiliens et des Indonésiens. Il implique un total de six compagnies (parachutistes, infanterie, appui, soutien, génie, intervention, tireurs d’élite et équipes civilo-militaires), 11 navires et 13 aéronefs.

L’exercice vise deux objectifs principaux : entraîner les Fanc à planifier et conduire dans l’urgence une opération multinationale de secours dans le Pacifique Sud et améliorer l’interopérabilité entre les forces participant à l’exercice et leur capacité à se coordonner.

Il se déroulera à compter de dimanche sur le scénario d’une opération de secours à la population dans un pays imaginaire – une zone s’étendant entre Koumac, Poum et Pam – frappé par un tsunami quatre mois plus tôt. L’intervention de la force multinationale est ici rendue nécessaire par la « détresse des sinistrés » confrontés à « l’endommagement de leurs structures » et à « la dégradation de la situation sécuritaire ». Il s’agit de sécuriser les populations, le travail des ONG, d’évacuer également des populations.

« L’exercice Croix du Sud se prépare tout au long de l’année via des conférences de planification et les scénarios sont élaborés pour intégrer les besoins de tous les pays en matière d’entraînement », précise le lieutenant-colonel Fabrice Wucher, chef de cabinet du Comsup. « Ces exercices permettent de nous connaître et d’harmoniser nos procédures même si nous avons pour la plupart un système base sur le modèle dominant, celui de l’Otan. » Le tout est réalisé en anglais.