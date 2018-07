La Direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie (Dass-NC) a décidé de lever l’alerte aux méduses dangereuses lancée la semaine dernière. Plusieurs cas de baigneurs piqués avaient en effet été signalés dans une zone s’étendant du lagon de Bourail à celui de l’îlot Amédée. Il s’agit vraisemblablement d’une méduse Alatina, de type Irukandji, de la classe des Cubozoa, appelée couramment « cubo méduse ». Deux prospections ont été menées vendredi 13 et dimanche 15 juillet dans la zone géographique

concernée par la Direction de l’environnement de la province Sud et la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM). Aucune méduse n’a été observée. Comme leur durée de vie est limitée à huit jours, il a été décidé de lever l’alerte. La Dass recommande néanmoins à la population de rester vigilante. En cas de piqûre, rincer abondamment au vinaigre, enlever les tentacules avec une pince à épiler et demander un avis médical d’urgence. La Dass est intéressée par toute nouvelle information relative à ces méduses.