En déplacement en Polynésie française, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a visité les quatre établissements pénitentiaires du territoire et jugé que l’état de la prison de Nuutania (Faa’a) n’était « pas acceptable ». Elle a annoncé que la prison des femmes serait déplacée et qu’elles bénéficieraient de cellules plus éclairées, plus vastes. Elle s’est par ailleurs engagée à ce qu’il y ait, avant la fin de l’année civile, un schéma directeur pour la rénovation de la prison. Une étude sera effectuée pour envisager différentes solutions. La maison d’arrêt de Nuutania est occupée à 150 %.

C.M.

©Haut-commissariat de Polynésie Française