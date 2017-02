Le gouvernement a statué sur le caractère de calamité agricole et l’indemnisation des intempéries survenues du 20 au 22 novembre dernier, elles-mêmes déclarées accident climatique exceptionnel. Plus de 92 millions de francs ont été débloqués par l’Agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles en Nouvelle-Calédonie (Apican) et confiés la Caisse d’assurances mutuelles agricoles (Cama) aux communes déclarées sinistrées et indemnisables : Boulouparis, La Foa, Moindou, Bourail, Pouembout, Koné, Voh, Poindimié, Ponérihouen, Houaïlou, Kouaoua, Canala et Thio.