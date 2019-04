«Ne l’oublions pas »… C’est le mot d’ordre de l’Anzac Day commémoré le 25 avril en souvenir des soldats du corps d’armée australien et néo-zélandais (Anzac) qui ont péri durant la Première Guerre mondiale. Ce jour est férié en Australie. Des cérémonies sont organisées un peu partout dans les deux pays et leurs ressortissants sont également attendus, comme chaque année, à Gallipoli et dans la Somme.