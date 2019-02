Même avec un net 57-43 %, les résultats du référendum du 4 novembre avaient laissé un goût amer à nombre de Calédoniens, déçus de voir crâner des mouvements indépendantistes unis, qui pourtant accusaient 18 000 voix de retard sur les loyalistes à la France.

Nombreux furent ceux qui virent dans ce score, en deçà de leurs aspirations, un avatar des divisions qui minent le camp non-indépendantiste depuis la fin de l’ère Lafleur. Et clairement, le référendum a généré un vague sentiment de crainte et de perte de confiance, que l’approche des provinciales de mai risquait encore d’aiguiser.

D’autant que cette perte de confiance dans le monde politique se traduisait aussi sur le front économique et le terrain social et sécuritaire, suite à l’édifiant bilan de la mandature Germain. Il avait fait de la vie chère son unique cheval de bataille, mais n’a réussi qu’à faire baisser la purée Mousseline de quelques dizaines de francs, en assommant de taxes et d’impôts les ménages calédoniens.

Entre les divisions et la poursuite d’une politique socialisante de vie chère, la perspective des provinciales n’était franchement pas enthousiasmante, notamment pour un électorat loyaliste ! En effet, sur les 54 élus actuels du Congrès, 29 sont recensés comme loyalistes (y compris les élus Calédonie ensemble) et 25 sont indépendantistes. Le différentiel est de 4 voix !

Mais depuis 2015 et le coming out nationaliste de Philippe Gomès, tous les textes du gouvernement Germain ont été votés par une majorité Calédonie ensemble / indépendantistes : soit 40 voix sur 54 ! Et si demain leur prenait l’idée de transférer l’article 27 ou d’engager la Calédonie sur la voie de l’indépendance-association ?

Conscients de ces dangers, de la perte de confiance des Calédoniens et pour une fois bien inspirés, les vrais loyalistes : Républicains calédoniens, Rassemblement – Les Républicains et Mouvement populaire calédonien ont décidé de se présenter unis pour les élections provinciales du 12 mai prochain. Pas une union de façade : un projet crédible. Et 100 % dans la France. Il était temps et les Calédoniens l’attendaient.

La liste tirée par Sonia Backes avec Thierry Santa, puis Gil Brial redonne des couleurs aux électeurs loyalistes du Caillou. Depuis mercredi, l’espoir a changé de camp. Et après la dépression, la météo loyaliste s’éclaire.