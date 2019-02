L’Avenir en confiance sera le produit d’échanges permanents, de travail en cohérence pour répondre aux attentes, mais aussi, et bien au-delà, pour construire un véritable projet de société. « Cette ambition dépasse la simple alternance, c’est une nouvelle image du rapport aux politiques qui est voulue. C’est une nouvelle page politique, cohérente, équilibrée et lisible que nous souhaitons. Elle permettra de refonder le lien social, libérer les énergies et restaurer l’autorité de l’État pour retrouver le chemin de la confiance », explique Sonia Backes.

Thierry Santa ajoute que cette nouvelle page « vient affirmer avec fierté que la majorité des Calédoniens souhaitent le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République » et qu’il « faut pour cela une majorité indiscutable au sein des collectivités. Nous voulons écrire une nouvelle page politique qui veut renouveler la manière de faire de la politique, une nouvelle génération qui va porter un projet neuf et transparent ».

Les axes de travail

Gil Brial, Thierry Santa et Sonia Backes, n’en sont pas restés là : après avoir fixé les fondements de L’Avenir en confiance, ils ont indiqué, hier, les priorités.

Pour eux, il faut avant tout affirmer la volonté de demeurer français. « Notre objectif est non seulement de défendre sans ambiguïté notre attachement à la France, mais de promouvoir et valoriser le soutien et l’accompagnement qu’elle nous apporte au quotidien. »

Deuxième objectif, ils veulent revoir le modèle économique en mettant un terme au modèle actuel « interventionniste et confiscatoire proposé par l‘actuelle coalition nationaliste/ indépendantiste. Il est en e et indispensable de remettre en cause entres autres, le matraquage fiscal, les cadeaux fiscaux fait aux amis indépendantistes, les atteintes permanentes à la liberté du commerce, le clientélisme et à l’absence de dialogue social. Il faut redonner du pouvoir d’achat aux Calédoniens. »