«Dangereusement dépassée et mal préparée. » C’est la conclusion d’un rapport accablant du Centre d’études sur les États-Unis de l’université de Sydney portant sur l’armée américaine dans la zone Pacifique. Le centre de recherches estime que les rapports de force militaires sont en train de s’inverser au profit de la Chine. L’armée américaine serait en train de « s’atrophier » au point d’être éventuellement dans l’incapacité de soutenir ses alliés si ces derniers étaient attaqués par Pékin. Les chercheurs évoquent en particulier un manque d’infrastructures renforcées. Selon eux, les décennies de guerre au Proche et Moyen-Orient ont conduit à un sous- investissement dans le Pacifique. La Chine, en revanche, deuxième budget militaire de la planète après les États-Unis, « est de plus en plus capable de défier l’ordre régional du fait de ses investissements de grande ampleur dans les systèmes militaires avancés ». Même si elle ne dispose que d’un seul porte-avions et d’une capacité inconnue au combat de ses soldats. Une évaluation qui pourrait inquiéter tous ceux qui dépendent beaucoup des garanties américaines en matière de sécurité.