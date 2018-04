Le balisage de trois tortues vertes en décembre dernier par l’Aquarium des lagons, dans le cadre de la mission annuelle des Affaires maritimes à Entrecasteaux, a fourni de précieuses informations. Les femelles, balisées sur leur site de ponte à l’îlot Huon, ont rejoint trois mois plus tard leur site de nourrissage : le grand lagon Sud pour deux d’entre elles et Fraser Island, en Australie, pour la troisième.

Lors d’une première opération réalisée en 2016, les trois tortues vertes balisées avaient toutes rejoint l’Australie. Cela montre le lien entre le parc et le grand lagon Sud, et la nécessité de protéger un maximum ces sites éloignés dont proviennent de nombreux spécimens de Calédonie et du Pacifique Sud.

Sachant que les femelles retournent sur les plages qui les ont vu naître pour pondre, ces données viennent par ailleurs corroborer des analyses génétiques déterminant que 61 % des tortues vertes du grand lagon Sud proviennent des sites de ponte des atolls d’Entrecasteaux.