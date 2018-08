À la demande conjointe de la Chambre de commerce et d’industrie, du Syndicat des importateurs et distributeurs et du Syndicat des commerçants, le gouvernement a prolongé les soldes d’hiver jusqu’au dimanche 23 septembre. L’objectif est de permettre aux commerçants de déstocker un maximum les produits importés avant le passage à la TGC, prévu le 1er octobre, pour qu’il y ait le moins de pertes possible. Les invendus subiront, en effet à compter d’octobre, la TGC en plus des taxes actuelles (qui devraient néanmoins être remboursées, mais dans un délai assez long). Le principe d’écoulement accéléré des stocks (soldes, liquidations, déstockages) ne peut se faire que dans une période fixée par arrêté du gouvernement. À noter que le « Summer Day », programmé vendredi 21 septembre, est annulé. Les soldes d’hiver devaient initialement se terminer ce dimanche 12 août.