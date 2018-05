Et le changement de position du gouvernement n’intervient pas par hasard. Il fait suite à un accident mortel sur la mine de l’Étoile du Nord, fin 2017. Certains rouleurs, qui transportaient jusqu’à présent 24 tonnes, vont donc devoir passer à 11 tonnes pour se conformer à la réglementation. La NMC, qui vient d’acquérir de nouveaux camions, confirme qu’ils ne sont pas au niveau. Plus qu’un préjudice, pour certains professionnels, le respect de la réglementation implique un arrêt de l’activité.

Ça, c’est pour l’urgence, car le problème des préjudices va se poser dès ce mois-ci. Reste que cette solution nécessite l’activation du Fonds nickel. Sans cette condition, les mineurs ne pourront pas prendre en charge les avances de 30 % des préjudices. Seul problème, pour être activé, le conseil d’administration devra donner son aval. Un conseil d’administration composé de 16 personnes, dont quatre représentants des rouleurs et des mineurs et le reste de personnalités politiques.

Un cahier des charges pour cadrer la profession

Passé l’urgence, le syndicat travaille à un cahier des charges pour le roulage. Il aura notamment vocation à préciser le matériel nécessaire pour travailler sur mine. Ce cahier des charges s’imposera à l’ensemble des acteurs et sera également opposable aux concessionnaires. Car les rouleurs entendent bien que les concessionnaires reprennent les camions qui ne sont pas adaptés à l’activité et ont engagé une réflexion sur l’évolution des flottes. En dessous de 30 tonnes, les camions ne sont plus rentables. L’idée est donc de passer à des engins nettement plus grands, d’un poids total roulant de 56, 65 ou 75 tonnes.

Des changements qui permettront d’améliorer la rentabilité des rouleurs en réduisant les casses liées à la surcharge, mais qui ne sera pas sans conséquences puisque les routes de mines, par exemple, devront être réadaptées. De la même façon, ce type de camion ne peut rouler sur la voie publique qu’à vide alors que le roulage de certaines mines impose de franchir la voie publique. Et c’est sans parler de l’emploi. Plus de camions, même moins remplis, nécessitera moins de main d’œuvre. Cette question rappelle également la question de nouvelles exportations demandées par certains mineurs.

M.D.