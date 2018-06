Structuration de la profession

Le protocole d’accord engage également le gouvernement qui devra adapter la réglementation et plus particulièrement pour les rouleurs qui doivent emprunter une portion de voie publique. Au cas par cas, des conventions devront être passées avec les collectivités propriétaires des routes. Le principe de la convention prévoit que ce sont les mineurs qui prendront en charge le financement du renforcement des chaussées, de façon à éviter les dégradations des ouvrages. Les négociations ont par ailleurs débouché sur l’ajout d’une seconde partie au protocole d’accord. L’idée est de structurer et de sécuriser une profession qui est restée trop longtemps dans le flou.

Les pistes de travail sur lesquelles devront plancher le gouvernement portent notamment sur l’établissement de contrats commerciaux en bonne et due forme entre les rouleurs et les mineurs. Une formation « de roulage de descente » devrait être créée et dispensée par le Centre de formation aux techniques de la mine et des carrières, à Poro. Le protocole envisage aussi le renouvellement des camions de roulage. Le ContraKmine aura la responsabilité de soumettre aux concessionnaires un cahier des charges qui précisera les besoins techniques des rouleurs. Le financement pourrait enfin être simplifié, notamment au travers de négociations avec les organismes de financement. Le gouvernement s’est également engagé à demander à l’État de considérer le roulage comme une activité minière et non plus de transport. Une différence qui permettrait ainsi aux rouleurs l’accès à la défiscalisation nationale.

M.D.