Un petit événement dans la grande rade de Nouméa. Sous la houlette de Laurent Vigliola, chercheur en écologie marine à l’IRD et coordinateur du programme, une pêche au requin a été organisée mardi matin à port Moselle. Il s’agissait de capturer des squales vivant à proximité des côtes de Nouméa, de leur implanter un émetteur acoustique avant de les relâcher derrière le récif. La méthode n’est pas vraiment inédite puisqu’elle avait déjà été utilisée en Nouvelle-Calédonie en 2016, suite à l’attaque mortelle à Poé, mais aussi au Brésil. L’idée de ce programme, dont la mairie de Nouméa et la province Sud sont à l’origine, est de mieux gérer le risque requin dans la capitale et sur les zones touristiques de Bourail. Étalé sur quatre ans, il présente une nouveauté : déplacer les squales sur des distances beaucoup plus longues que précédemment. Des premières observations encourageantes On peut être optimiste puisque les premiers déplacements réalisés en 2016 à Poé avait donné des résultats plutôt satisfaisants. Sur huit requins tigres, un seul était revenu et avait dû être euthanasié. Plus récemment, une expérimentation équivalente a été réalisée à Recife, au Brésil, sur une des plages les plus dangereuses. Là-bas aussi, les déplacements semblent concluants.

Le programme consiste à déplacer les animaux après les avoir équipés d’émetteurs acoustiques repérables grâce à un réseau d’hydrophones. Ces appareils détectent la présence des requins grâce à l’émission de bips propres à chaque appareil. « Il y a une quarantaine d’hydrophones installés Nouméa, explique Emmanuel Coutures, chargé de mission à la province Sud. Bourail sera quadrillé, ainsi que la baie de Gouaro. Le réseau sera cohérent avec le réseau australie, ce qui nous permettra d’effectuer un suivi à plusieurs échelles. » Ce réseau permettra de détecter les requins à moins de 150 mètres et voir s’ils s’approchent des plages comme la Baie-des-Citrons, l’Anse- Vata ou Sainte-Marie ou encore s’ils rentrent dans les rades. « Nous savons qu’il existe une interaction négative entre les requins et l’être humain, reprend Emmanuel Coutures, mais on ne sait pas pourquoi. On remarque que lorsqu’on les appâte, ils ne viennent pas forcément facilement. L’ADN environnemental et les témoignages montrent qu’ils sont pourtant présents. Certains bulldogs ont été sédentarisés après qu’on les ait nourris. En Nouvelle- Calédonie, comme ailleurs, il y a un impact sur les requins alors que l’on ne pratique pas la surpêche. »