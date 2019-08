Soulagement

Cette décision a été saluée dans les rangs calédoniens. Pour Sonia Backes, récemment nommée par la STCPI administratrice d’Eramet (mais qui doit attendre le départ de Philippe Gomès), l’annonce du groupe est un « vrai soulagement ». « Cette décision constitue une étape importante, mais pas encore décisive, à tous les acteurs de poursuivre ce travail en commun pour donner un avenir à la société et à ses employés », a-t-elle déclaré. La présidente de la province Sud avait initié avec le président du gouvernement, Thierry Santa, et Sonia Lagarde, maire de Nouméa, la création d’un « comité de sauvetage » avec, espéraient-ils, Enercal, l’État et la SLN. Un outil « qui doit permettre de prendre rapidement et efficacement toutes les décisions qui permettront de maintenir les 1 800 emplois directs et 8 000 emplois induits ». Il a notamment été promis que la question centrale du prix de l’énergie serait traitée prioritairement par Christopher Gyges, membre du gouvernement en charge de l’énergie, et Thierry Santa, en charge de la mine.