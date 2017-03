Les meubles en palettes, tout le monde ou presque connaît. Mais avouons-le, le résultat est rarement professionnel. Carine et Sandra de Eco Design NC font, elles, un travail remarquable en créant des meubles et des objets design, le tout dans une démarche éco- responsable.

Carine et Sandra, autodidactes installées au Mont-Mou, à Païta, partagent la passion du bois et le plaisir du travail manuel. Leur idée de réaliser des meubles en palettes a d’abord émergé d’un besoin personnel : aménager leur intérieur avec des matériaux de récupération. Une démarche logique pour ces deux jeunes femmes qui travaillent dans l’environnement et sont particulièrement sensibilisées à la réduction des déchets.

La manœuvre a fonctionné : leurs meubles design étaient réussis… À tel point qu’elles ont été sollicitées par leur entourage, puis un entourage élargi pour en fabriquer d’autres. C’est ainsi, « de fil en aiguille », qu’elles sont parvenues à monter, il y a deux ans, leur activité professionnelle Eco Design NC, désormais connue par de nombreux particuliers.

Des produits design et éco-responsables

Carine et Sandra récupèrent des palettes via plusieurs réseaux, puis procèdent à leur démontage complet avant d’imaginer leurs objets et meubles. Le duo d’artisanes propose trois gammes de produits : « côté intérieur », « côté jardin » et « côté déco », le tout à des tarifs accessibles. Elles travaillent aussi énormément avec leurs clients en proposant du sur-mesure. Étagères, bars, banquettes, coffres, comptoirs, composteurs, jardinières, carrés de potager… Les possibilités sont quasiment infinies !

Dans leurs conceptions, elles recherchent l’aspect pratique, puis esthétique. « On discute avec nos clients, on se rend chez eux, on prend nos mesures, on les conseille, puis on puise notre inspiration à partir des matières premières, la forme et les couleurs des palettes, les lattes, les veinures du bois », détaille le binôme. Le résultat est résolument charmant, allant du rustique au plus moderne.

Et surtout, leur idée de départ est respectée : elles détournent ces palettes, évitent leur enfouissement, évitent l’importation de nouveaux meubles et réutilisent l’ensemble des matériaux (sciure, copeaux, clous). Rien n’est perdu, tout est valorisé et les produits ajoutés sont garantis éco-responsables (lasures éco-labélisées, peintures à l’eau…). Coups de cœur garanti.