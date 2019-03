Un coût important pour la collectivité

Autant de détails plus ou moins importants qui devront être examinés pendant les quatre mois et demi de l’expérimentation qui devrait être poursuivie jusqu’au mois de décembre. Et si les navettes sont financièrement intéressantes pour les passagers, la formule actuelle l’est nettement moins pour la collectivité. Chaque trajet coûte 2 800 francs. Une somme à laquelle on peut retirer le prix du billet de 280 francs, soit un coût net pour la collectivité de 2 520 francs. En sachant que 96 personnes peuvent être transportées chaque jour, la facture est de 241 920 francs, soit 1,2 million de francs par semaine. Sur la durée de l’expérimentation, le coût pour la collectivité sera de l’ordre d’une vingtaine de millions de francs pour un peu plus de 8 600 passagers.

Un coût non négligeable pour un impact relativement faible sur la circulation. Si l’expérimentation doit être transformée en service pérenne, il sera probablement nécessaire d’engager une réflexion sur les bateaux les plus adaptés permettant d’assurer un minimum de rentabilité ou du moins de limiter les coûts pour le SMTU.

Pour réserver sa place, il suffit d’appeler le 46 75 38.

M.D.